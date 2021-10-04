Горняк22: День Космических войск 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
Солдаты. Армия Фото: pixabay.com
Ежегодно 4 октября в России отмечают День Космических войск. «Толк» сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем Космических войск в стихах
В День Космических войск
Я шлю вам ракету удачи,
Оденьте скафандр успеха,
Решайте большие задачи.
Пусть миссия ваша большая
К вершинам большим приведет,
На службе, в любви и по жизни
Пускай фантастично везет.
С Днем войск Космических
Сегодня поздравляю,
Безмерного вам счастья,
Как космос, пожелаю.
Пускай кометы смеха
Просторы бороздят,
Любви метеориты
Пусть вас всегда летят.
Пусть млечный путь удачи
Укажет направление,
И пусть всегда вам светит
Светило вдохновения.
В День войск космических желаю,
Все цели чётко поражать,
Инопланетные созданья
К родной земле не допускать.
В приборах точно разбираться,
Врага мгновенно находить,
Не трусить и не тушеваться,
И на волне успеха быть!
Поздравления с Днем Космических войск в прозе
Поздравляю с Днём Космических войск и желаю всегда быть в фазе активности, развития и эффективности. Пусть не будет никаких угроз извне, пусть всегда будут достигнуты важные цели. Желаю ясно мыслить, ответственно работать и замечательно жить.
Поздравляю с Днём Космических войск и желаю успеха астрономических масштабов, больших прорывов и достойных побед. Пусть каждый день приводит к желаемой цели. Желаю упорства и сил, мужества и настойчивости, гениальных идей и космических возможностей!
Космос. Планета. Спутник Фото: pixabay
С Днём Космических войск поздравляю и оставляю пожелания отважным быть и сильным. Пусть стойкой остаётся выдержка, пусть прочным будет здоровье, пусть успехом венчается каждое дело, пусть счастье и благополучие царит в доме.
Поздравления с Днем Космических войск в смс
С Днем Космических войск,
Живите со своей мечтой!
Желаю мира и покоя,
Не покидать боевого строя!
На земле пусть
Мирно будет,
В Космосе —
Войны не будет!
Чтоб космическим
Войскам,
Был покой
И тут, и там!
Космические войска
Сквозь все расстоянья и время
Покой наш хранят свысока,
С орбит наблюдают за всеми.
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