Горняк22: Что обязательно нужно сделать 4 сентября: народные приметы на Кондрата да Ипата
Каравай. Хлеб. Традиции Фото: pixabay.com
В этот день на Руси наши предки проводили время за работой и в замолотки зерна, а также угадывали по погоде, какой будет предстоящая зима
4 октября отмечается народно-христианский праздник «Кондрат да Ипат». По-другому его называют «Кондратьев день», «День плодородия и земледелия» и «Дворы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 4 октября
Этот день на Руси считали днем плодородия и земледелия. Поэтому на Кондрата да Итапа обязательно нужно было хорошо поработать. Например, удобрить землю.
В это время начинались замолотки – молотьба хлеба в натопленных овинах.
4 октября наши предки также праздновали «дворы». В этот день девушки приводили в порядок свои дворы, а свахи ходили по деревне и проверяли, чей был чище и красивее.
К этому дню также приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым».Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay
Народные приметы 4 октября
- Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.
- Ярко-оранжевое солнце – к сильному ветру.
- Если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра – зима будет морозной.
- Если днем прохладно, а к ночи теплеет – к скорому ненастью.
- Если резко похолодало, то зима наступит рано.
- Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.
- Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
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