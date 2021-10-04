Горняк22: Что обязательно нужно сделать 4 сентября: народные приметы на Кондрата да Ипата

Каравай. Хлеб. Традиции Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки проводили время за работой и в замолотки зерна, а также угадывали по погоде, какой будет предстоящая зима

4 октября отмечается народно-христианский праздник «Кондрат да Ипат». По-другому его называют «Кондратьев день», «День плодородия и земледелия» и «Дворы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 4 октября

Этот день на Руси считали днем плодородия и земледелия. Поэтому на Кондрата да Итапа обязательно нужно было хорошо поработать. Например, удобрить землю.

В это время начинались замолотки – молотьба хлеба в натопленных овинах.

4 октября наши предки также праздновали «дворы». В этот день девушки приводили в порядок свои дворы, а свахи ходили по деревне и проверяли, чей был чище и красивее.

К этому дню также приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым».

Народные приметы 4 октября

Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.

Ярко-оранжевое солнце – к сильному ветру.

Если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра – зима будет морозной.

Если днем прохладно, а к ночи теплеет – к скорому ненастью.

Если резко похолодало, то зима наступит рано.

Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.

Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.

Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay

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