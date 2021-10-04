Горняк22: Семью из Барнаула пытался силой выселить из дома новый собственник

Девочка, дом Фото: pixabay.com

Полицейские Барнаула проводят проверку по двум заявлениям, поданных от жильцов дома, проданного с торгов за долги и мужчины, представившегося новым собственником

Вечером 27 сентября к многодетной семье Афониных из Барнаула ворвались двое мужчин, которые представились новыми собственниками дома. Любовь Афонина считает, что это были кем-то нанятые люди, которые угрозами пытались заставить их освободить помещение, проданное с торгов за ипотечный долг.

«Убирайтесь отсюда»

Любовь Афонина рассказала «Толку», что инцидент произошел вечером. Она готовила ужин, когда в дом ворвались двое неизвестных мужчин. С ее слов, они стали ходить по комнатам и вести видеосъемку.

«Дверь была открыта. Вошли двое мужчин без стука. Кричали, что это их дом, они его купили. Когда пыталась выпроводить незваных гостей, указав на то, что сделка по продаже недвижимости оспаривается в суде, один из них схватил меня за грудки, я ударилась об косяк. Они угрожали детям, говорили: «Убирайтесь отсюда», – вспоминает Любовь.

Перепуганные дети стали звонить старшему брату, который был на работе. Он вызвал полицию, но к приезду правоохранительных органов мужчины уже покинули помещение.

«Меня увезли в отделение. Там я дала показания. С тех пор полицейские на меня не выходили. Идет ли расследование, ищут ли злоумышленников – неизвестно», – рассказала Любовь.

По словам адвоката Афониных, представляющего их интересы в суде по гражданскому делу, в рамках которого супруги пытаются оспорить сделку по продаже дома, действия ворвавшихся мужчин можно квалифицировать как незаконное проникновение в жилище и нанесение вреда здоровью.

Как пояснили в пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю, в Индустриальном отделе полиции Барнаула зарегистрированы два заявления – от Афониной и мужчины, который указал, что он является собственником дома. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Перекупили долг

В многодетной семье Афониных четверо детей, двое из них несовершеннолетние. Дом, в котором они прожили 15 лет, кредиторы продали из-за того, что супруги перестали вносить ежемесячные платежи по ипотеке.

23 августа, 8:51

Многодетную семью в Барнауле выгоняют из дома из-за долга по ипотеке

Заемщики исправно вносили платежи на протяжении 13 лет, но череда свалившихся проблем заметно ухудшила их финансовое положение. Теперь мать, отец и их четверо детей могут оказаться на улице

Согласно данным, опубликованным на сайте Индустриального районного суда Барнаула, судебные споры длятся с 2019 года. Истцом выступило акционерное общество «Ипотечный агент Элбинг Столица», зарегистрированное в Москве. Как сказано в решении суда от 8 октября 2019 года, эта организация перекупила долг Афониных у «Башэкономбанка», став «законным владельцем закладной, кредитором и залогодержателем».

Согласно данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании «Ипотечный агент Элбинг Столица» – «предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». За 2020 год прибыль акционерного общества составила — 200 млн рублей.

В интернете есть отзывы об этом ипотечном агентстве, из которых можно сделать вывод, что компания перекупает долги у банков.

«Квартира в залоге 8 лет. Платили исправно, два года не можем. Брали 1,5 млн рублей, должны были отдать 3,5 млн. Из них выплатили 2,5 млн рублей, оставалось 1,1 млн. Банк продал залоговую коллекторам – «Ипотечный агент Элбинг Столица». Они каждый месяц добавляют по 200 тысяч – штрафы и пени. В итоге долг вырос до 1,9 млн рублей», – написала жительница Уфы.

Очередное заседание суда по иску Афониных на действия судебного пристава, который, как они считают, продал дом по заниженной цене, назначено на 11 октября. Ранее женщина рассказывала «Толку», что они с мужем были в шокированы, узнав, что их единственную недвижимость реализовали с торгов за 2,4 млн рублей, при этом семье перечислили только 1 млн рублей. Она уточнила, что об этом они узнали постфактум.

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