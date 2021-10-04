Горняк22: Международный день врача 2021: история и традиции праздника
Врач Фото: pexels.com
Профессия врача считается одной из самых уважаемых во всем мире. В 2021 году празднику в их честь исполняется 50 лет. Рассказываем его историю и традиции
Какого числа Международный день врача в 2021 году
Международный день врача ежегодно отмечают в первый понедельник октября. В 2021 году этот день выпадает на 4 число, понедельник.
История Международного дня врача
Международный день врача предложила праздновать Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» в 1971 году. Об этом пишет портал calend.ru.
Ежегодно тысячи врачей от этих организаций помогают людям в разных странах мира, оказывают медицинскую помощь тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию.Врачи Фото: pixabay.com
Традиции Международного дня врача
В международный день врача во многих странах устраиваю различные семинары, мастер-классы и симпозиумы, на которых поднимают современные проблемы медицины и пытаются их решить.
Врачей в России поздравляют в День медика, который отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Лучшим специалистам в этот день государство присуждает награды, а администрации больниц выписывают работникам денежные премии.
Также в нашей стране с 2013 года учредили премию «Признание» и награждают ей в Международный день врача высококлассных специалистов.
В США праздник переименовали в Национальный день врача, и отмечают его 30 марта, а в Индии – 1 июня.