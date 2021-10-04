Горняк22: Жители пятиэтажки в центре Барнаула задыхаются от запаха фекалий

Дом по адресу: ул. Никитина, 58 Фото: Алексей Кучерявых

Жители барнаульского дома на ул. Никитина, 58 говорят, что ранее в подвале прорывало канализацию, а на днях его затопило горячей водой, что только усилило неприятные запахи

Жильцы барнаульской пятиэтажки на ул. Никитина, 58 не первый год сталкиваются с запахом фекалий из подвала. По словам жительницы дома Ольги Ильиных, после запуска отопления подвал их дома несколько раз заливало водой, и теперь люди страдают от сырости и новой волны отвратительного запаха размокших экскрементов.

Подвал трижды заливало

Ольга Ильиных рассказала «Толку», что только за последние несколько дней жильцы их дома наблюдали за тем, как подвал трижды заливало водой на уровне примерно полметра в высоту.

С учетом того, что раньше в этом месте прорывало канализацию, новый «потоп» помимо сырости спровоцировал дурной запах фекалий.

«У нас недавно один инженер посмотрел на наши трубы, говорит, 30 лет нам ничего не меняли, хотя мы неоднократно подавали заявки в управляющую компанию. Будем ее менять – что нам остается делать?», – говорит Ильиных.

Женщина добавила, что она на пятом этаже задыхается от отвратительного запаха и даже не представляет, как в этих условиях выживают жильцы с первого этажа.

Постоянные порывы

На протяжении нескольких дней рядом с проблемным домом велись ремонтные работы. Аварийной бригаде пришлось поднимать грунт, чтобы добраться до труб.

Как сообщили «Толку» в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), 28 сентября специалисты устранили повреждение на тепловой сети в районе дома №58 по улице Никитина. Отопление здесь запустили вечером этого же дня.

Коммунальный ремонт у дома на ул. Никитина, 58 Фото: Виталий Барабаш

В ночь на 29 сентября в подвале дома произошло повреждение на внутридомовых коммуникациях. Управляющая компания на следующий день устранила повреждение и подключила дом к отоплению.

Проблемную пятиэтажку в центре Барнаула обслуживает управляющая компания «Базис». «Толку» не удалось получить оперативный комментарий от УК по поводу сложившейся ситуации.

Жильцы пока не знают, кто и как будет устранять сырость и дурной запах в подвале. Но на действующую управляющую компанию они уже не рассчитывают.

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