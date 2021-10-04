Горняк22: В барнаульский банк попала фальшивая купюра из супермаркета

Деньги Фото: pixabay.com

Как показала экспертиза, банкноту напечатали на струйном принтере. Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело

Полицейские выявили поддельную пятитысячную купюру в одном из банков города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Так, заведующая банка позвонила правоохранителям и сообщила, что при перерасчете в учреждении обнаружили фальшивку. Банкнота попала в банк от инкассаторов с выручкой от продуктового магазина.

Силовики изъяли купюру. Экспертиза показала, что она была напечатана на струйном принтере.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в сибирских банках обнаружили 698 поддельных российских купюр и 53 банкноты иностранных государств. Это на 12% и 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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