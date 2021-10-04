Горняк22: Крупный пожар произошел ночью на пилораме в Алтайском крае
Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели просят жителей региона быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности — проверять электропроводку, не оставлять огонь без присмотра
Минувшей ночью на пилораме в селе Боровиха Первомайского района произошел серьезный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Площадь возгорания составила 300 «квадратов». На месте работали четыре ствола, которые подавали воду для тушения.
Спасатели оперативно справились с огнем. Причины ЧП устанавливаются.
Кроме того, в Рубцовске по улице Коммунистическая ночью горело заброшенное здание. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября мужчина облил бензином припаркованный автомобиль у дома по адресу: улица Веры Кощеевой, 19 в Барнауле и поджег его. Предположительно известно, что поджог был заказным.