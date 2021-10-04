Горняк22: Фельдшер погибла, спасая пострадавших в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Женщина всю свою жизнь проработала фельдшером скорой помощи и погибла, спасая жизни других людей. Ее сбил автомобиль, который проезжал мимо

66-летняя фельдшер скорой помощи погибла, помогая пострадавшим в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщает телеграм-канал «В Курсе22».

ДТП произошло вечером 2 октября. По словам очевидцев, медик пошла к разбитой машине. В этот момент ее сбил автомобиль, который якобы двигался на высокой скорости по трассе.

«Хотя скорая стояла с включёнными мигалками. Погибла фельдшер, всю жизнь отработавшая на скорой, спасавшая людей. Земля ей пухом!», – написал свидетель случившегося.

Судя по кадрам из соцсетей, на трассе, куда прибыла скорая, произошла серьезная авария – столкнулись грузовик и два автомобиля. По словам очевидцев, одна из машин загорелась.

ДТП Фото: В Курсе22

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с внедорожником на трассе Барнаул – Новосибирск. Авария произошла вечером 2 октября. От удара внедорожник отнесло в кювет. О пострадавших не сообщается.

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