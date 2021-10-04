Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

На кадрах с места происшествия видно, как пострадавшая лежит на асфальте в окружении очевидцев и медиков. Предварительно, после ДТП она находилась в сознании

В Барнауле вечером 3 октября автомобиль сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Авария произошла на улице Малахова в районе остановки «Георгия Исакова».

При каких обстоятельствах произошло ДТП – не уточняется. О состоянии пострадавшей не известно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на трассе Барнаул – Новосибирск погибла фельдшер, спасавшая пострадавших в ДТП.

ТОЛК