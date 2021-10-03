Горняк22: Годен: бийские чиновники ответили на жалобы родителей на ветхий детсад

Детсад. Верх-Катунское Фото: ЧП Бийск

По мнению местной администрации, детский сад еще годен к дальнейшей эксплуатации, ему необходим лишь капитальный ремонт

В администрации Бийского района отреагировали на жалобы жителей села Верх-Катунское, которые потребовали решить вопрос с разрушающимся детским садом. Об этом говорится в пресс-службе краевого правительства.

Так, замглавы Бийского района по социальным вопросам Людмила Щербакова заявила, что чиновники уже пообщались с представителями родительского комитета проблемного детсада и обсудили острые вопросы.

«Администрация района не менее родителей заинтересована в обновлении детского сада. На сегодняшний день проведено инструментальное обследование здания. Заключение специализированной организации свидетельствует об отсутствии аварийности, но предполагает необходимость капитального ремонта», – отметила она.

В связи с этим администрация уже заказала проектно-сметную документацию для проведения капремонта, которая будет готова к 25 октября. Сейчас работа детсада приостановлена из-за проведения ремонтных работ, которые должны завершиться 7 октября.

Напомним, ранее жители села Верх-Катунское обратились в соцсети и опубликовали фотографии детского сада, в котором стены «разъезжаются» по швам. По словам сельчан, администрация района на их жалобы по поводу состояния детского сада не реагирует. Родители рассказали, что по стенам идут трещины, задняя стена здания обрушилась и ее пытаются экстренно замазать.

В начале текущего года этот детский сад уже упоминался в СМИ – жители села писали в местной газете, что в помещениях очень холодно, а стены промерзают. К лету представители власти обещали провести замену труб отопления, однако был ли произведен такой ремонт, выяснить не удалось.

ТОЛК