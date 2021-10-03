Горняк22: Алтай оказался в числе аутсайдеров по нормам тестирования на COVID

Коронавирус Фото: pixabay.com

Некоторые регионы серьезно отстают по нормам тестирования на коронавирусную инфекцию. Глава Роспотребнадзора оказалась недовольна таким положением дел

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что Республика Алтай не выполняет нормативы по охвату тестирования на коронавирус, сообщает РГ.

Всего она выделила 11 таких регионов. В их числе, помимо Республики, оказались Смоленская, Сахалинская, Брянская, Омская и Новосибирская области, а также Приморский край, Республики Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область.

Глава ведомства отметила, что эти регионы отстают, несмотря на то, что в целом по стране охват тестирования вырос с 279 до 300 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за три дня коронавирусом заболели почти 750 человек.

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