Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Александр Попов Фото: правительство Алтайского края

Новый руководитель займется дальнейшим развитием предприятия. Его уже представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко

Новым гендиректором Алтайского моторостроительного завода стал Александр Попов, сообщает пресс-служба правительства края. Руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов представил его губернатору региона.

Также Водопьянов доложил главе региона о текущем положении дел на заводе. По его словам, сейчас на предприятии прорабатывают все варианты для снижения издержек и ведут поиски партнеров, в том числе для создания новых рабочих мест.

С 2019 года концерн «Тракторные заводы» совместно с региональным правительством реализует программу сохранения предприятия. Для этого было создано новое юридическое лицо – компания «Алтайский моторостроительный завод», куда перевели трудовой коллектив «АМЗ».

Сейчас производимые в Барнауле двигатели устанавливаются на технику концерна «Тракторные заводы». Кроме того, увеличиваются объемы поставок дизельной продукции производителям спецтехники, а также прорабатывается вопрос возобновления поставок дизелей на конвейеры ведущих производителей техники в России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей московскому холдингу «Актив».

Напомним, что в 2019 году Алтайский моторный завод признали банкротом из-за долга в 12,7 млн рублей по иску налоговой службы. Предприятие тогда находилось под управлением КТЗ, в котором, в свою очередь, по заявлению ВЭБа ввели наблюдение по факту задолженности в 68,5 млрд рублей.

Весной 2018 года правление «Ростеха» одобрило схему спасения предприятий гражданского дивизиона КТЗ компания — компания «Транспортные компоненты», партнер «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова, должна была получить акции этих заводов по символической цене и обязывалась решить проблему нехватки оборотных средств и реструктуризировать долги.

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