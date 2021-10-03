Горняк22: Популярного блогера выгонят из России за фотосессию на Красной площади

Руслан Бобиев Фото: ВКонтакте

Блогер сообщил, что его аудитория насчитывает 100 тысяч человек, однако сейчас его страницу заблокировали. За свой поступок он извинился

Московский суд арестовал на пять суток таджикского блогера Руслана Бобиева за интим-фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает РИА «Новости». Также ему назначили штраф и предписали выдворение из страны.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.

Таким образом, его обвинили в нарушении правил пребывания в стране, а девушку признали виновной по статье «Невыполнение законного требования сотрудника полиции» и арестовали на такой же срок.

После задержания Бобиев извинился и обещал больше так не делать. Он также признался, что уже привлекался к ответственности за пранки.

Теперь, помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет, который проверит, подпадает ли поступок под статью УК «Хулиганство». Она предполагает в том числе реальное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что жители Республики Алтай возмутились поведением видеоблогера Михаила Литвина, который побывал в регионе и снял несколько провокационных видео для своих подписчиков. Сначала он показал, как разгоняет стадо овец, а потом, как стреляет в Катунь, чтобы «поймать» рыбу. Все происходящее сопровождается бранью и смехом.

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