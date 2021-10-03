Горняк22: В Барнауле завершили ремонт дворов по нацпроекту

Ремонт дорог. Двор Фото: правительство Алтайского края

Однако бригады до конца ноября будут продолжать работы во дворах: устанавливать детское и спортивное оборудование, ограждения и тд

В Барнауле закончили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства региона. Всего за 2021 год в городе заасфальтировали 65 дворов. Также в половине дворовых территорий разместили урны и скамейки перед подъездами.

Сейчас бригады продолжают их установку, а также монтируют контейнерные площадки и обустраивают детские площадки.

Всего на ремонт дворов в 2021 году выделили 148 млн рублей, из них восемь миллионов собрали сами жители. На эти средства во дворах обустроят 30 парковок, четыре контейнерные площадки, две системы водоотведения. На 36 дворовых территориях установят детское и спортивное оборудование, а в восьми дворах смонтируют ограждение. До конца ноября подрядчик завершит все работы.

Ранее сообщалось, что в Бийске после ливня 30 сентября затопило улицу Декабристов, которую ранее ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту. Дождевая вода залила островок автобусной остановки, часть дороги и площадь перед торговым центром – так, что пешеходам пришлось идти вброд в месте предполагаемого пешеходного перехода.

ТОЛК