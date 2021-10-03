Горняк22: Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек
Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова
В Алтайском крае отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют более 250 новых зараженных инфекцией
265 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего за весь период пандемии ковидом заболели 78 197 человек, среди них 5 732 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
Коронавирусная статистика на 2 октября
- 24 больных ковидом умерли за сутки в Алтайском крае,20 из них скончались именно от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе составило 5 479 жителей региона.
- 94 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. С начала пандемии переболели ковидом 59 599 пациентов.
- 541 человек сейчас лежит в госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 233 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- 4038 ковидных коек развернуты сейчас в крае, сейчас свободными остаются 573 места.
- На утро 2 октября в Алтайском крае прививаются 691,9 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 79
Бийск – 18
Славгород – 10
Алейск, Заринск – по 8 заболевших
Бийский, Табунский, Тальменский районы – по 7
Первомайский район – 6
Камень-на-Оби, Калманский, Курьинский, Локтевский, Третьяковский районы – по 5
Белокуриха, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Тогульский, Троицкий районы – по 4
Алейский, Волчихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 3
Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Краснощековский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 2
Ельцовский, Зональный, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Советский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 1.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в десятке регионов с самым большим ростом смертности. Глава краевого минздрава Дмитрий Попов заявил, что в регионе во время первой волны коронавируса не было роста смертности, в отличие от Центральной России, больше умерших стало уже в июле-августе 2020 года. По его словам, высокие цифры были в октябре, а в Западной России в это время смертность уже шла на убыль. «Сверхсмертность» в Алтайском крае, о которой говорят, была обусловлена коронавирусом.