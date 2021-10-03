Горняк22: Алтайские танцоры примут участие в популярном шоу на ТНТ

Айхан и Агая Шинжины Фото: Новости Горного Алтая

Танцоры с помощью танца хотят привлечь внимание к проблеме процветания их региона. Также они заявили о готовность показать себя и свое мастерство

Пара из Республики Алтай Айхан и Агая Шинжины примут участие в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ, сообщает «Новости Горного Алтая».

Известно, что танцоры родом из Горно-Алтайска, им 30 и 31 год.

Айхан рассказал, что они с Агаей решили принять участие в шоу, чтобы обратить внимание на проблему развития культуры в их регионе. Также артист отметил, что их дуэт «достаточно амбициозен, чтобы показать себя и то, что они любят».

В новом выпуске участники сойдутся в очных танцевальных поединках в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Выпуск шоу выйдет 2 октября в 21:00 на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что 28 августа на ТНТ стартовал проект «Новые танцы», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате батла.

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