Горняк22: Общественники просят прокуратуру проверить сроки строительства ФАПов на Алтае

Модульный ФАП Фото: ОНФ

Ранее в минздраве Алтайского края пояснили, что срыв сроков связан с тем, что подрядчик параллельно производит работы на других объектах

Активисты ОНФ обратились в прокуратура с просьбой проверить соблюдение сроков строительства шести ФАПов в селах, которое реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба ОНФ.

В частности, речь идет о модульных ФАПах в селах Мичуринское и Свердловское Хабарского района, селе Луговое Каменского района, селе Ситниково Баевского района, селе Дмитро-Титово Кытмановского района и поселке Октябрьский Зонального района.

По условиям контракта, подрядчик – компания «МодульСтрой» – должен был завершить работы до 31 августа. Сейчас модульные конструкции полностью собраны, однако отделочные работы в них еще не завершены.

«Помимо сборки модульных конструкций и работ внутри помещений, подрядчик должен благоустроить территории вокруг ФАПов. Пока неясно, когда в итоге новые медицинские учреждения начнут принимать пациентов», – рассказал координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Алтайском крае Константин Емелин.

Общественники отметили, что в предыдущие годы за возведение ФАПов отвечали минстрой и минздрав. Теперь заказчиком выступает минздрав, и сроки начали сдвигаться.

Ранее в минздраве Алтайского края сообщили, что ведомство заключило госконтракты с «МодульСтрой» на выполнение работ по строительству девяти ФАПов. Подрядная организация обязана выполнить работы, предусмотренные госконтрактами, до 31 августа 2021 года. Как сообщили в ведомстве, отставание от графика происходит в связи с тем, что рабочими бригадами подрядчика завершались работы на других объектах по заключенным контрактам с иными заказчиками.

ТОЛК