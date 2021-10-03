Горняк22: Алтайский минкульт назвал победителей Шукшинского кинофестиваля
Фото: culture.alregn.ru
Кинофестиваль открылся 28 сентября в барнаульском театре драмы. В 2021-м главное культурное событие года перенесли с конца июля на конец сентября
1 октября в Городcком Дворце культуры Бийска объявили победителей и призеров XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба краевого минкульта.
- Так, в программе короткометражного кино победителем стал фильм «Ку-Ку» режиссера Светланы Белоруссовой (Санкт-Петербург).
В конкурсную программу полнометражного кино вошло 11 картин.
- Приз «За лучший сценарий» взял фильм «Архипелаг». Дипломы получили сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссер Алексей Тельнов.
- За лучшую операторскую работу награждена картина «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров, режиссер Никандр Федоров.
- Награду «За лучшую режиссерскую работу» получил Алексей Федорченко (фильм «Последняя «Милая Болгария»).
- Лучшей продюссерской работой стал фильм «Архипелаг» (продюсер Елена Дементова, режиссер Алексей Тельнов).
- Актер Евгений Бавыкин взял диплом за лучшую мужскую работу в фильме «История одной картины»(режиссер Руслан Магомадов).
- «За лучшее исполнение женской роли» награду присудили Ирине Печерниковой за фильм «Земля Эльзы» (режиссер Юлия Колесник).
- Главный приз кинофестиваля «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино стала лента «История одной картины»(режиссер Руслан Магомадов).
- Спецприза губернатора Алтайского края удостоился фильм «Земля Эльзы»(режиссер Юлия Колесник).
Ранее сообщалось, что «Шукшинские дни на Алтае» в этом году перенесли на сентябрь. Из-за пандемии они прошли практически в камерном режиме. В программе не было привычной уличной красной дорожки и общения с именитыми гостями тет-а -тет, однако жители Бийска и Барнаула все же смогли посетить творческие встречи с писателями, режиссерами и актерами.
«Шукшинские дни на Алтае» завершатся 2 октября, в день смерти писателя и актера.