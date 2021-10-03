Горняк22: Аэропорт Барнаула запустит новые рейсы в Омск и Норильск

Самолет Фото: Аэропорт Барнаула

Билеты можно приобрести на нашем официальном сайте, на сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города Барнаула и Алтайского края

Аэропорт Барнаула открыл новые рейсы по направлениям в Омск и Норильск, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Их будет осуществлять авиакомпания NordStar. Выполнение рейсов начнется с 3 октября 2021 года.

Так, самолеты из Барнаула в Омск будут летать еженедельно по воскресеньям в 16:00 (местное время). Обратный рейс из Омска в Барнаул также пустят по воскресеньям в 22:10.

Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам с вылетом в 04:00 по местному времени. Обратный самолет из Норильска в Барнаул запланирован на воскресные дни в 11:25 по местному времени.

Новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям Алтайского края дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в регионы Сибири. Все рейсы авиакомпании будут выполнены на комфортабельных самолетах Boeing 737-800.

Ранее сообщалось, что из Барнаула запустили «долгожданный» авиарейс на Екатеринбург. Первый отправившийся в полет рейс оказался загружен более чем на 80%. Перелеты будут осуществлять на SSJ100 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

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