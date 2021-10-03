Горняк22: Гололёд, ветер, снег: 3 октября в Алтайском крае похолодает до +2 градусов

Октябрь Фото: pixabay.com

Ночью в некоторых районах региона температура воздуха опускается до -7 градусов. В дневные часы по краю воздух уже тоже плохо прогревается

3 октября днем в Алтайском крае воздух прогреется лишь до +2…+7 градусов. При этом на большей части региона пройдут дожди, утром вероятны дожди с мокрым снегом, а в отдельных районах уже появится гололед. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает ЦГМС края.

В Барнауле в воскресенье ожидается около +3…+5 градусов. Также днем возможен умеренный дождь, а утром – с мокрым снегом. Ветер юго-западный, с порывами до 13 м/с.

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