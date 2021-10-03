Горняк22: Как поздравить с Днем ОМОНа: поздравления в стихах, прозе, смс

Военнослужащие. Форма. Бронежилет Фото: Анна Меньшикова

3 октября в России отмечают День ОМОНа — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции. «Толк» сделал подборку поздравлений с Днем ОМОНа

Поздравления с Днем ОМОНа 2021 в стихах

Поздравляю с Днем ОМОНа,

От лихой беды заслона!

Будь же ты всегда здоров,

Защищать страну готов

От беды и непорядка!

Пусть идет все в жизни гладко,

Любит пусть тебя семья,

Уважают все друзья!

С Днем ОМОНа вас, ребята,

Наша гордость, крепкий щит,

Путь к признанию и свершениям

Будет вам пускай открыт.

Пожелаю вам удачи,

Чтоб опасность обошла,

А любовь родных и близких

На заданиях берегла.

Поздравления в День ОМОНа в прозе

Поздравляю с Днём ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.

Поздравляю с Днём ОМОНа. Отваги, Максимум успеха, Огромного потенциала, Неуязвимости! А также желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкого нрава. Пусть ангел тебя хранит, пусть будет легко нести свою службу и оправдывать свою честь. Благополучия и удачи на жизненном пути!

Поздравления с Днем ОМОНа в 2021 году в смс

В ОМОН лучших

Отбирают,

Потому что

Твердо знают:

Вы — особые

Бойцы,

Милицейские

Спецы!

С днем ОМОНа поздравляю

И хочу тебе сказать,

Что тебя я уважаю

И буду вечно уважать!

Источник

ТОЛК