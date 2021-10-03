Горняк22: Жители Алтайского края стали чаще заказывать в Интернете люксовые товары

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Больше всего такими товарами интересуются в Москве. Потребители региона составили 22% от общего числа в России. Далее следуют Санкт-Петербург (11,6 %) и Подмосковье (4,1 %)

Жители Алтайского края стали проявлять больше интереса к товарам люксового сегмента, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВТБ и «Ростелекома» – Platforma, а также оператора фискальных данных «Первый фонд ОФД».

Так, в регионе за прошлый год искали в Интернете такие товары на 85,7% чаще, чем годом ранее. В регионе активность таких покупателей выросла более чем в 1,75 раза относительно предыдущего года. В целом доля жителей региона в сегменте таких покупок составила 2,4% среди регионов России. В натуральном выражении их продажи увеличились на 52%, в денежном рост составил 68%, а средний чек вырос на 34%.

Впереди по этому показателю оказался лишь Красноярский край, где такими атрибутами интересовались на 96,6% чаще.

В целом по России интерес к люксовым товарам вырос на 6,4%, продажи увеличились на 32%, в денежном выражении – на 54%, средний чек увеличился на 4%.

Эксперты проанализировали данные о поисковых запросах и посещений сайтов, связанных с люксовыми товарами и услугами, а также динамику продаж дорогой одежды, обуви, часов и аксессуаров.

Ранее сообщалось, что в период пандемии туроператоры стали фиксировать огромный спрос на VIP-отдых на Алтае. Неделя отдыха в глэмпинге на Алтае может обойтись клиенту дороже пятизвездочного отеля на французской Ривьере.

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