Горняк22: Подельники Раковой со слезами на глазах встали на колени в зале суда

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Ракова после обысков 29 сентября бесследно исчезла и не явилась на допрос. Позже ее Porsche заметили на трассе М-1 «Беларусь»

Подельники экс-замминистра Минпросвещения, уроженки Алтайского края Марины Раковой, которая скрывается от правоохранителей, встали на колени и расплакались во время заседания суда, сообщает «МК». Они стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Так, обвиняемый управляющий директор Сбербанка Евгений Знак расплакался на заседании, а преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, «Шанинки» Кристина Крючкова встала на колени. Несмотря на это, суд принял решение об их аресте. К ним присоединился и еще один фигурант – Максим Инкин, также управляющий директор банка.

Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, где она была гендиректором. Средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Экспертиза выявила подделку отчетов по проводимым научным исследованиям. Обыски также прошли у ее окружения – руководства Фонда и одного из департаментов министерства.

Кроме того, суд арестовал еще трех фигурантов дела: двух топ-менеджеров Сбербанка и преподавателя РАНХиГС. Всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что вице-президента Сбербанка родом с Алтая подозревают в хищении 50 млн. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Марина Ракова родилась в алтайском Горняке. На должности вице-президента Сбербанка курировала проекты, связанные с созданием школьной и вузовской платформ.

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