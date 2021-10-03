Горняк22: Автомобиль пробил ограждение в Рубцовске — пострадала девушка

ДТП Фото: Инцидент Рубцовск

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что у автомобиля оказалась сильно повреждена передняя часть. В аварии пострадала девушка

Ночью 2 октября в Рубцовске в районе дома на проспекте Ленина, 56 произошло ДТП – автомобиль Toyota Mark 2 врезался в перильное ограждение, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Предположительно известно, что 25-летний водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП. В результате случившегося пострадала 19-летняя девушка – пассажир. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск. Авария, в которой столкнулись две легковушки, случилась вечером 1 октября. Несмотря на то, что оба автомобиля сильно повреждены, в аварии никто не погиб – пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницу.

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