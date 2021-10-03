Горняк22: Барнаулец ограбил ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом

Кольца. Ювелирные украшения Фото: pixabay.com

Мужчина поехал в другой город, чтобы совершить налет на магазин. С собой он прихватил игрушечный пистолет своего сына, который похож на настоящий

Житель Барнаула ограбил ювелирный магазин в Рубцовске, используя игрушечный пистолет своего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Известно, что мужчина приехал в другой город. В ювелирном магазине он пригрозил трем женщинам игрушечным пистолетом, разбил витрину и забрал планшет с ювелирными изделиями. Ущерб составил более 700 тыс. рублей.

Ему вменяют разбой. Санкция предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Ранее дерзкое ограбление ювелирного магазина произошло в ночь на 9 июля в Барнауле – злоумышленники забрались в здание ТЦ через проделанный в обшивке проем и похитили ювелирные украшения. Ориентировочная стоимость похищенного оценивается в 6 млн рублей.

Воров задержали спустя полтора месяца. Полицейским удалось изъять часть ювелирных изделий, но большую воры успели сдать перекупщикам.

ТОЛК