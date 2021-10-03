Горняк22: Грузовик столкнулся с внедорожником на трассе Барнаул – Новосибирск
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Очевидцы засняли последствия аварии. Судя по кадрам, автомобиль получил серьезные повреждения — у него переломана вся передняя часть
Вечером 2 октября на Новосибирской трассе, не доезжая до станции «Озерки», произошло серьезное ДТП – столкнулись грузовик и автомобиль Honda CR-V, сообщает «Инцидент Барнаул».
От удара внедорожник отнесло в кювет. О пострадавших не сообщается. По данным «Barnaul22», в аварии есть погибший.
На месте работали сотрудники полиции, спасатели, медики.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск. Авария случилась вечером 1 октября. Несмотря на то, что оба автомобиля сильно повреждены, в аварии никто не погиб – пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницу.