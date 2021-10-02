Горняк22: До -10 градусов: синоптики обещают Алтайскому краю холодное начало октября

Первый снег. Похолодание Фото: pexels.com

Синоптики говорят о значительном похолодании в Западной Сибири в начале октября – при прояснениях возможны морозы, осадки в виде мокрого снега и низкие дневные температуры

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали о прогнозе погоды на начало октября в Алтайском крае. Выходные и первая неделя месяца окажутся для жителей Западной Сибири довольно холодными. Синоптики ожидают по ночам при прояснениях морозы до -8…-10 градусов, днем возможны мокрый снег и всего от +2 до +4 градусов тепла.

По данным синоптиков, первая декада месяца может стать аномально холодной – с температурами ниже нормы на 2-4 градуса. В конце декады ожидается небольшое повышение дневных и ночных температур и уменьшение количества осадков.

Минусовые значения дневных и ночных температур ожидаются лишь в третьей декаде месяца – таким, кстати, был октябрь и в прошлые годы.

Что же касается приближающихся выходных, то, по прогнозам синоптиков Алтайского ЦГМС, ночные температуры будут варьироваться от -2…-3 до +3 градусов. На большей части территории края возможны небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем 2 и 3 октября в Алтайском крае ожидается от +2 до +7 градусов. Осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя, а в воскресенье – преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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