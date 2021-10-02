Горняк22: «Либо я, либо карьера»: Дава раскрыл настоящую причину расставания с Бузовой

Давид Манукян Фото: кадр из youtube.com

Ольга Бузова неоднократно ставила перед своим возлюбленным ультиматумы, ревностно относилась к его партнершам по танцам, а также надеялась на примирение

Давид Манукян на YouTube-шоу «Небабские истории» впервые рассказал о причине расставания с певицей Ольгой Бузовой. По словам блогера, конфликт случился перед эфиром шоу «Танцы со звездами». Давид рассказал, что специально выбрал в партнерши замужнюю танцовщицу Дарью Палей, чтобы избежать ссор со своей возлюбленной. Но это не помогло.

«Перед первым заходом на «Танцы со звездами» я стоял в костюме, а Даша – в белом платье. И тут ее муж нас сфотографировал, после чего выложил фото с подписью, мол, для чего мы больше подходим – рекламы стоматологии, модного дома или свадебных платьев?» – говорит Дава.

После этого в адрес блогера посыпалось большое количество СМС-сообщений от любимой, в которых она выразила свое недовольство и ревность.

«И там пошло: «Свадебных платьев? Она офигела такое писать?». Следом: «Либо ты в 17.00 выходишь в эфир, либо – я». Дальше: «Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне». Дальше заход: «Ты оставил комментарий под фото». Другая СМС: «Ты подписался на свою партнершу». И в итоге мне ставят ультиматум: «Либо я, либо «Танцы со звездами», – рассказал Давид Манукян.

Блогер попытался объяснить своей девушке, что не может расторгнуть контракт с федеральным каналом за несколько дней до премьеры. По словам Давы, это был не первый раз, когда Ольга ставила ему подобные условия, поэтому он и принял решение расстаться.

Спустя некоторое время у бывших возлюбленных состоялся серьезный разговор, в котором Бузова призналась, что надеялась на примирение с блогером. Она рассчитывала на то, что Давид придет на вечеринку в честь ее дня рождения и скажет всем, что ссора была пранком.

ТОЛК