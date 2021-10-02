Горняк22: Семь барнаульских площадок проведут продуктовые ярмарки в выходные
Продовольственные ярмарки Фото: pexels.com
Жители города смогут приобрести картофель, сахар, мясо, рыбные и колбасные деликатесы, муку, яйца, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи и фрукты
2 октября во всех районах Барнаула снова состоятся продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города.
На ярмарках представят свои товары предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности Барнаула и Алтайского края. Организаторы мероприятия просят покупателей соблюдать масочный режим.
Площадки откроются в 10 часов утра и будут работать до 14 часов по следующим адресам:
- Центральный район – улица Чайковского, 21, проспект Красноармейский, 36;
- Ленинский район – Научный городок, 31;
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152;
- Железнодорожный район – проспект Красноармейский, 131, проспект Ленина, 71.
Ранее «Толк» сообщал, что цены на алтайский картофель взлетели в два раза. Оптовая цена клубней достигла 30-35 рублей за 1 кг. В рознице он стоит 40-50 рублей. По словам предпринимателей, приезжие скупщики работают бесцеремонно, устанавливая пункты приема прямо в полях.