Горняк22: Семь барнаульских площадок проведут продуктовые ярмарки в выходные

Продовольственные ярмарки Фото: pexels.com

Жители города смогут приобрести картофель, сахар, мясо, рыбные и колбасные деликатесы, муку, яйца, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи и фрукты

2 октября во всех районах Барнаула снова состоятся продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города.

На ярмарках представят свои товары предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности Барнаула и Алтайского края. Организаторы мероприятия просят покупателей соблюдать масочный режим.

Площадки откроются в 10 часов утра и будут работать до 14 часов по следующим адресам:

Центральный район – улица Чайковского, 21, проспект Красноармейский, 36;

Ленинский район – Научный городок, 31;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Железнодорожный район – проспект Красноармейский, 131, проспект Ленина, 71.

Ранее «Толк» сообщал, что цены на алтайский картофель взлетели в два раза. Оптовая цена клубней достигла 30-35 рублей за 1 кг. В рознице он стоит 40-50 рублей. По словам предпринимателей, приезжие скупщики работают бесцеремонно, устанавливая пункты приема прямо в полях.

ТОЛК