Горняк22: Врач рассказал о появлении нового симптома коронавируса

Таблетки. Болезнь Фото: pexels.com

По словам врача, этой осенью симптомы коронавируса сильно отличаются от предыдущих волн. Теперь COVID-19 на первых порах еще проще спутать с простудой или гриппом

Новым симптомом коронавирусной инфекции стал сильный насморк, заявил глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков, сообщает «Общественная служба новостей».

«Это не говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным. Наоборот, инфекция становится более стремительной. Раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, а теперь это может случиться на третий», – объяснил он.

По его словам, с первых дней у больных коронавирусом начинаются симптомы, схожие с острым гриппом: высокая температура, боль и першение в горле. Кроме того, человек может почувствовать глухоту и потерю обоняния.

Врач Александр Эдигер отметил, что из прежних симптомов остались нарушения пищеварения: диарея, боли в животе, тошнота и рвота. При этом теперь они стали более выражены.

Ранее в Алтайском крае снова начался рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 30 сентября, в регионе выявили 254 новых случая COVID-19. При этом в последние дни выросло число случаев заражения среди детей. Всего в крае развернуто 4 008 коек для ковидных больных.

ТОЛК