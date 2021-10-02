Горняк22: Глава алтайского минздрава объяснил причину сверхсмертности в крае

Бригада скорой помощи. Коронавирус. Алтайский край. Бийск Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Рост показателей смертности в Алтайском крае в 2020 году случился из-за пандемии ковида, статистика до сих пор демонстрирует рост смертности, особенно в сравнении с 2020-2021 годами

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, побывавший недавно с визитом в медучреждениях Алтайского края, «спросил» с местного минздрава за рост смертности в регионе.

По данным за 2020 год, Алтайский край оказался в десятке регионов с самым большим ростом смертности. Почему так происходит, попытался объяснить журналистам региональных СМИ глава краевого минздрава Дмитрий Попов.

В нашем регионе во время первой волны коронавируса не было роста смертности, в отличие от Центральной России, больше умерших стало уже в июле-августе 2020 года. В сентябре прошлого года край «выстрелил как из пушки», считает глава минздрава. По его словам, высокие цифры были в октябре, а в Западной России в это время смертность уже шла на убыль.

«Сверхсмертность» в Алтайском крае, о которой говорят, была обусловлена коронавирусом, считает министр – рост общей смертности как раз приходился на ковидные пики.

Министр здравоохранения заявил о надежде, что этой осенью в крае не будет такой смертности, как в 2020 году. Именно жители края могут сами «исправить» ковидную статистику: чем будет меньше волна заболеваемости, тем меньше будет умирающих, считает он. Чем больше населения будет привито, тем у большего количества выработается иммунитет и меньшее количество людей будет умирать, отметил Попов.

Кроме того, Дмитрий Попов признался, что наихудший показатель разрыва между смертностью и рождаемостью в Алтайском крае (это 5 054 человека) сравним с послевоенными годами.

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