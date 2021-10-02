Горняк22: Российским силовикам и военным подняли зарплаты на 3,7%

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

По словам президента РФ, в следующие два года денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов будет расти по 9% в год

1 октября в России зарплата полицейских, военнослужащих, сотрудников ФСИН, таможни, противопожарной службы и фельдъегерской связи выросла на 3,7%, сообщает РИА Новости.

«Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел», – говорится в документе.

Кроме того, одновременно с этим также будут пересчитаны размеры военно-пенсионных выплат. Предположительно, это коснется более 2,5 млн отставников.

Ранее Путин пообещал россиянам повысить пенсии в ближайшие годы. По его словам, средства на такие индексации заложены в бюджет. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также рассказал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9%.

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