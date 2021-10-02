Горняк22: +260 за сутки: заболеваемость COVID-19 снова растет в Алтайском крае

Еще два препарата от коронавируса зарегистрировали в России Фото: pixabay

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 012 пациентов. Еще у 442 больных обнаружена вирусная пневмония

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 1 октября с начала пандемии заболели уже 77 932 человека, в том числе 5 695 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

25 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 23 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 455 жителей региона.

534 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 223 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

98 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 59 505 пациентов.

Всего в крае развернуто 4 008 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 554 места.

На утро 1 октября в Алтайском крае прививаются 689,7 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 75,

Бийск – 20,

Рубцовск – 17,

Камень-на-Оби – 10,

Алейск и Заринск – по 9,

Славгород – 7,

Алейский, Егорьевский, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 6,

Волчихинский и Павловский районы – по 5,

Змеиногорский, Локтевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 4,

Благовещенский, Бурлинский, Калманский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский и Поспелихинский районы – по 3,

Белокуриха, Бийский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский и Целинный районы – по 2,

Ельцовский, Михайловский, Новичихинский, Петропавловский, Советский и Третьяковский районы – по 1.

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