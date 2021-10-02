Горняк22: В минздраве рассказали о победителях лотереи для привитых от COVID-19

Вакцинация Фото: канал "Толк"

В России в середины января стартовала массовая вакцинация. В настоящее время жители страны могут привиться препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»

172 человека, которые стали победителями федеральной лотереи среди привитых от коронавируса, получили по 100 тысяч рублей. Об этом рассказали представители минздрава, сообщает РИА Новости.

«Следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем примут участие все, кто привился до этой даты», – отметили в пресс-служба ведомства.

С 1 сентября в России запустили программу поощрения для прошедших вакцинацию. Всего для этого подготовили тысячу призов. Победителей выбирают из тех, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша. Каждый из участников может получить по 100 тысяч рублей.

Ранее в России назвали первых победителей лотереи для привитых от COVID-19. Выигранные средства поступят в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша. Информацию о призе можно узнать на «Госуслугах». Следующие 500 победителей будут определены во втором розыгрыше.

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