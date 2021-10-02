Горняк22: «Век нанотехнологий»: жители Бийска вынуждены копить мусор и поджидать мусоровоз

Мусор в Бийске Фото: vk.com/incident_22

Неравнодушная бийчанка опубликовала видео, на котором люди в дождь ждут машину, которая заберёт их накопленный за несколько дней мусор

В Бийске, в микрорайоне Заречье, жители частного сектора вынуждены копить мусор, а потом ждать мусоровоз, чтобы его сдать, сообщает «Инцидент Бийск».

«Именно так выглядит вывоз мусора в «век нанотехнологий». Люди складируют мусор дома, а потом на тачках везут его в определенное время и место, чтобы, стоя под дождем, градом и бураном, сдать в мусорную машину», – рассказала подписчица.

Кроме того, бийчанка отметила, что у нее свой контейнер для мусора и она не понимает, почему должна платить мусорному оператору, если не пользуется его услугами. По ее словам, на все жалобы от регоператора и из городской администрации ей приходят отписки о том, что все в рамках закона.

«По словам нашего регионального оператора, это не освобождает меня от уплаты за мусор. Я, оказывается, должна, и мой долг копится», – рассказала женщина.

Ранее стало известно, что в Барнауле весь октябрь будут убирать мусор и высаживать деревья. С 15 по 22 октября на городском полигоне твердых бытовых отходов также организуют бесплатный прием мусора. В городе проведут более 300 экологических акций, для которых выделили около 300 единиц техники.

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