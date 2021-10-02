Горняк22: В Барнауле продают недорогую микроквартиру, в которой «всё есть»

Квартира на ул. Новоугольная всего 13 кв. метров Фото: altayrealt.ru

Микроквартиру в 13 кв. метров можно купить в Центральном районе города – в районе между железнодорожным вокзалом и Новым рынком

В Барнауле на продажу выставили одну из самых маленьких квартир в городе – находится она на улице Новоугольной, 34 и её площадь всего 13,3 кв. метров. Позиционируется жилье как квартира-студия, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

По словам продавца, несмотря на маленькие размеры, планировка жилья продумана и каждый метр используется максимально – предусмотрены спальные места для двух детей, рабочее место с компьютером и небольшая кухня с крохотным столом. Также здесь есть узкий диван, который тянется вдоль всей комнаты.

Кроме того, автор объявления утверждает, что у этой квартиры спокойные и тихие соседи, а также хорошая шумоизоляция.

В объявлении подчеркивается, что квартира продается в самом центре Барнаула – все вузы рядом.

Цена жилья – 770 тысяч рублей.

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