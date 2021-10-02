Горняк22: Барнаульский зоопарк открыл бесплатный вход алтайским пенсионерам

Один из обитателей зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле Фото: Барнаульский зоопарк

В пресс-службе зоопарка рассказали, что сейчас в парке красивая осенняя пора и приглашают прогуляться по территории зверинца

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» с 1 по 10 октября открыл бесплатный вход для пенсионеров Алтайского края, сообщается на официальной странице парка.

Билеты выдаются на входе при предъявлении пенсионного удостоверения.

Кроме того, в пресс-службе зоопарка напомнили, что с 27 сентября, в связи с сокращением светового дня, зоопарк работает до 19.00.

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