Горняк22: В Республике Алтай мужчина похитил и посадил на цепь обидчика жены

Цепь Фото: pixabay.com

По словам подозреваемого, мужчина по телефону угрожал его супруге. После этого он решил проучить его трудом на животноводческой стоянке

В Республике Алтай 34-летний местный житель избил и похитил 46-летнего мужчину из-за угроз его жене, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 25 сентября подозреваемый приехал в село Ябоган, чтобы выяснить отношения с потерпевшим, который ранее был сожителем тещи и угрожал его жене.

Мужчина выманил его из дома и начал избивать. После этого он связал потерпевшему руки алюминиевой проволокой и, затолкав в машину, отвез его на животноводческую стоянку. Там он пристегнул мужчину цепью за ногу к металлической трубе и продолжил избивать.

На следующий день потерпевший сбежал из дома, куда отвез его похититель, и двое суток пешком шел до своего дома. После этого мужчина обратился в больницу, медики сообщили о произошедшем в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее неизвестные жестоко избили алтайских рыбаков и грозились их утопить. Мужчина поехал на рыбалку с сыном и пожилым отцом, а оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Во время отдыха на природе к ним подошли и попросили убраться с выбранного места. После этого завязалась драка.

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