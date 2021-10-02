Горняк22: В Барнауле пьяная ссора мужчин закончилась побоями, пожаром и смертью
Пожар. Горящее здание Фото: pixabay.com
Следствие подозревает, что причиной пожара, в котором сгорел частный дом на улице Чайковского, мог стать пьяный поджигатель
Инсайдерский Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил подробности пожара 30 сентября в поселке Южном в Барнауле. Как оказалось, в одной из квартир частного дома произошла трагедия на почве пьяной ссоры.
Как сообщает источник, компания из двух мужчин и двух женщин собралась, чтобы провести вечер за распитием спиртного. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора с последующей дракой (якобы не сошлись в вопросах политики).
Один из ударов пришелся в голову 36-летнего хозяина квартиры, после чего тот упал без сознания. Напавший на него 37-летний мужчина пригрозил спалить квартиру, что и сделал: поднес зажигалку к ковру и поджег его.
Когда начался пожар, поджигатель и две женщины выбежали из дома, оставив в нем мужчину без сознания. Именно он и погиб на пожаре.
Сейчас поджигатель объявлен в розыск.
Между тем пожар оставил без жилья и соседей погибшего.
Горняк22: Директора алтайской школы судят за хищение «приписанной» зарплаты коллег
Суд Фото: pixabay.com
Женщина, пользуясь своим служебным положением, собрала фиктивные документы и присвоила себе деньги. Позже она добровольно возместила ущерб
В Алтайском крае директор одной из школ Заринского района предстанет перед судом за хищение денег, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным следствия, с сентября 2017 года по декабрь 2019 года женщина подделала и отдала в администрацию документы о якобы положенных выплатах одному из учителей, а также данные о замещении еще одним педагогом коллеги при проведении уроков на дому и продленке. Все это служило основанием для начисления зарплаты, которую директор якобы забрала себе.
Таким образом похищено около 60 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина частично признала вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее бывшую главу сельсовета Тальменского района судят за мошенничество. По словам следователей, обвиняемая в результате своих действий причинила муниципалитету, который возглавляла, имущественный ущерб в 272 тысячи рублей. Свою вину чиновница не признала.