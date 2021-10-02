Горняк22: Директора алтайской школы судят за хищение «приписанной» зарплаты коллег

Суд Фото: pixabay.com

Женщина, пользуясь своим служебным положением, собрала фиктивные документы и присвоила себе деньги. Позже она добровольно возместила ущерб

В Алтайском крае директор одной из школ Заринского района предстанет перед судом за хищение денег, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, с сентября 2017 года по декабрь 2019 года женщина подделала и отдала в администрацию документы о якобы положенных выплатах одному из учителей, а также данные о замещении еще одним педагогом коллеги при проведении уроков на дому и продленке. Все это служило основанием для начисления зарплаты, которую директор якобы забрала себе.

Таким образом похищено около 60 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина частично признала вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывшую главу сельсовета Тальменского района судят за мошенничество. По словам следователей, обвиняемая в результате своих действий причинила муниципалитету, который возглавляла, имущественный ущерб в 272 тысячи рублей. Свою вину чиновница не признала.

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