Горняк22: Бийчанка выпила в магазине бутылку водки и не расплатилась

Женщина. Алкоголь. Водка Фото: pixabay.com

Отчаянный поступок бийской дамы теперь будет стоить ей административного наказания – для того, чтобы заставить покупательницу расплатиться, сотрудники магазина вызвали наряд полиции

В один из магазинов Бийска в районе Чуйского тракта заглянула необычная посетительница, сообщает «Бийский рабочий».

В торговой точке женщина выбрала бутылку барнаульской водки, возле кассы открыла ее и сразу же выпила. Рассчитываться за нее бийчанка отказалась.

Сотрудники супермаркета задержали женщину до приезда полиции. Теперь бийчанке грозит административное наказание.

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