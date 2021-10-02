Горняк22: СК: директор алтайской автошколы за взятки раздавал свидетельства об обучении

Водитель. Вождение Фото: pixabay.com

Сумма гражданского иска, назначенного следователем по этому делу, составила более 13 млн рублей. В ходе следствия обвиняемый свою вину полностью признал

В Алтайском крае директора автошколы «Светофор плюс» обвиняют в получении взяток и подделке документов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как считает следствие, с мая 2017 года по апрель 2021 года мужчина получил минимум от пяти человек взятки на общую сумму 78 тысяч рублей. Деньги он брал за оформление и выдачу свидетельств о подготовке водителей, которые на самом деле не учились в автошколе.

После получения денег директор распорядился выдать пятерым «ученикам» документы об обучении. С ними люди потом шли сдавать экзамены на права в ГИБДД.

В скором времени дело рассмотрит суд. Свою вину обвиняемый в ходе следствия уже признал. В рамках обеспечения иска на его имущество наложен арест на сумму более 30 млн рублей.

ТОЛК