Горняк22: На Алтае резко выросло количество смертей от отравления алкоголем

Алкоголь. Пьянство Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, алкогольные отравления занимают первое место в Республике Алтай среди острых отравлений химический этиологии

За восемь месяцев текущего года в Республике Алтай от отравлений алкоголем пострадали 183 человека (в прошлом году – 169), 63 человека умерли (в 2020 – 42). Чаще всего причинами смерти становятся передозировка этиловым спиртом (929 случаев) и отравление суррогатным алкоголем (18 случаев), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

В ведомстве назвали и районы республики, в которых самая неблагополучная обстановка в 2021 году – это город Горно-Алтайск, Майминский, Чойский и Усть-Канский районы региона. Чаще всего случаи отравления фиксировались в Горно-Алтайске (33 случая) и Майминском районе (22).

Среди погибших от отравлений есть один ребенок в возрасте до 16 лет. Основной возраст погибших – от 17 до 60 лет (это 78,8% от общего количества умерших от алкогольных отравлений в республике). Есть погибшие и в возрасте свыше 61 года – 19,1%.

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