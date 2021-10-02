Горняк22: Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Барнауле
Полиция Фото: pixabay.com
Травмы, которые получил мужчина при падении, оказались не совместимыми с жизнью. На месте ЧП работала полиция, выясняла обстоятельства случившегося
Вечером 1 октября с общего балкона дома на улице Молодежной, 111 в Барнауле выпал мужчина, сообщает «Инцидент Барнаул». От полученных травм он скончался на месте.
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что погибший несколько раз заходил и выходил из подъезда. При этом он был легко одет и в домашних тапочках.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Барнауле полуголый мужчина выпал из окна девятиэтажки. Инцидент произошел вечером 25 сентября по адресу улица Кавалерийская, 3. Его увезла карета скорой помощи.