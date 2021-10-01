Горняк22: Масштабное отключение воды в Барнауле перенесли на выходные

Душ. Вода Фото: pixabay.com

Прежде предполагалось, что это произойдет с 1 по 2 октября. Даты скорректировали, чтобы не оставить без воды в рабочий день социальные учреждения

Водоканал Барнаула принял решение перенести даты крупного отключения воды в городе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-центр горадминистрации в своем телеграм-канале.

Без ресурса часть барнаульцев окажется на сутки в ближайшее воскресенье – с 08.00 3 октября до 8.00 4 октября.

«Даты скорректировали в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты, и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», – пояснил директор по производству компании Дмитрий Власов.

Мэрия публикует список попадающих под отключение зданий – в документе около тысячи адресов, в том числе часть Павловского тракта, улица Фурманова и проспект Красноармейский от проспекта Строителей до улицы Песчаной.

«Квадрат» отключения воды Фото: barnaul.org

Горожан просят заблаговременно сделать запасы воды.

Ранее власти объясняли, что из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения придется на сутки ограничить подачу воды в некоторых частях города. Первоначально предполагалось, что это произойдет с 1 по 2 октября.

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