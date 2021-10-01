Горняк22: В сентябре ковид унес жизни более 730 жителей Алтайского края

Ковидный госпиталь. Алтайский край. Бийск Фото: Минздрав Алтайского края

Большинство умерших погибли непосредственно от вируса – это 628 человек, еще 103 скончались от осложнений сопутствующих болезней, вызванных COVID-19

731 заболевший коронавирусом житель Алтайского края умер в сентябре. То есть в среднем инфекция продолжает каждый день уносить жизни 24-25 человек, или, грубо говоря, каждый час в регионе умирает кто-то из заболевших ковидом.

В августе в регионе скончались 742 больных ковидом (пока рекорд), в июле – 535.

Всего на 30 сентября в крае умерли 5 430 зараженных коронавирусом человек (4 201 умер именно от ковида).

При этом за прошедший месяц в крае коронавирусом заболели 6 999 человек.

Смертность за сентябрь по неделям

1-3 сентября: умерли 75 человек с COVID-19, из них 63 – от вируса;

4-10 сентября: общее число умерших среди ковидных больных – 176, от коронавируса скончались 152 пациента;

11-17 сентября: всего умерло – 168, от ковида – 146;

18-24 сентября: умерли 174 больных коронавирусом, непосредственно от него – 146;

25-30 сентября: общее количество смертей – 138, от вируса – 121.

Данные приведены на основе сведений краевого оперштаба.

Рекорды снова побиты

В сентябре зарегистрировано новое максимальное число ковидных смертей за сутки – 27 случаев (на 7 сентября) и 28 случаев (на 21 сентября). Минимальное суточное число умерших среди COVID-больных в первый осенний месяц составило 20 (на 27 сентября).

После небольшого снижения ежесуточных случаев заражения к концу августа – началу сентября во второй половине сентября все-таки снова произошел скачок по числу заболевших – от 236 до 254 заболеваний в день.

Всего на 30 сентября с начала пандемии вирус официально подтвержден у 77 672 жителей региона, за этот срок выздоровели 59 407 человек. В тяжелом состоянии остаются 529 больных.

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