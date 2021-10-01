Горняк22: В Бийске снова затопило отремонтированную по нацпроекту улицу

Лужа на дороге Фото: "Бийский рабочий"

Жители квартала АБ проводят день в поисках утонувшего пешеходного перехода и вспоминают дорожников и чиновников «добрым» словом

В Бийске после ливня 30 сентября затопило улицу Декабристов, которую ранее ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Дождевая вода залила островок автобусной остановки, часть дороги и площадь перед торговым центром – так, что пешеходам пришлось идти вброд в месте предполагаемого пешеходного перехода.

Мучения горожан попали на видео.

Позже ситуацию прокомментировали в мэрии Бийска.

«Данный объект пока не завершен. Решение, благодаря которому ливневая вода будет уходить с участка, в процессе реализации. Здесь уже установлена емкость для сбора воды, однако сама труба к ней не проведена. Работы начнутся в ближайшее время. Проблема отвода воды будет решена», – заявили в администрации.

Движение по Декабристов запустили после ремонтных работ в середине сентября – одним из их этапов было устройство подземной части накопителя, который должен был помочь решить проблему луж, которые здесь регулярно образуются после дождей.

ТОЛК