Горняк22: Путин объяснил, что не заразился COVID-19 из-за большого числа антител

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

Весной этого года Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Позже он признался, что вакцинировался препаратом «Спутник V»

Президент России Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом после контактов с инфицированными из-за высокого титра антител, сообщает ТАСС.

«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло», – рассказал глава государства на встрече с президентом Турции .

По словам президента, в его окружении коронавирусом заболело около 30 человек, в том числе и адъютант, с котором он работал весь день.

Путин рассказал Эрдогану, что количество антител у него 15-16. В ответ президент Турции заметил, что это низкий уровень и у него их было 1 100. Российский лидер при этом отметил, что их могли считать разными способами.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. В конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что при общении главы государства с людьми соблюдаются необходимые меры предосторожности.

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